Eventi in Abruzzo, Stagione Teatrale “Infinito” 2025/2026 al Teatro Circus di Pescara (PE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:La Patagonia Group presenta la nuova stagione teatrale “Infinito”, in programma al Teatro Circus di Pescara (PE), con tre grandi protagonisti del panorama nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli spettacoli – Giovedì 6 novembre 2025 – ore 21:00I segreti di Brokeback Mountain con Malika Ayane, due attori e una live band. Regia e versione italiana di Giancarlo Nicoletti – aggiunge la nota pubblicata. Un’emozionante storia d’amore universale che unisce teatro, musica e cinema – si apprende dal portale web ufficiale. Biglietti Ticketone Sabato 6 dicembre 2025 – ore 21:00Radio Linetti Live con Linus, direttore artistico di Radio DeeJay. Uno spettacolo che intreccia racconti, ricordi e musica in un one man show unico – recita il testo pubblicato online. Biglietti Ticketone Sabato 13 dicembre 2025 – ore 21:00Il fuoco sapiente con Toni Servillo, drammaturgia di Giuseppe Montesano – riporta testualmente l’articolo online. Una riflessione sulla grandezza dei greci e sulla necessità di ritrovare la bellezza e la vitalità del pensiero – recita il testo pubblicato online. Biglietti Ticketone Un’occasione imperdibile per vivere cultura, emozioni e grandi interpreti in una stagione che promette di restare nel cuore – si apprende dalla nota stampa. Teatro Circus – Pescara (PE) Info: www.patagoniasfilm.com – IG @filmpatagonia – FB Patagonia Group

