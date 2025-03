Eventi in Abruzzo, STAND UP! Auditorium del Parco di L’Aquila

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:La comicità torna protagonista a L’Aquila con la rassegna STAND UP! Il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta STAND UP!, l’attesissima rassegna di stand-up comedy ospitata all’Auditorium del Parco di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Tre appuntamenti imperdibili con il meglio della comicità italiana, pronti a divertire il pubblico con spettacoli irriverenti e coinvolgenti – precisa il comunicato. Gli appuntamenti: 20 febbraio 2025, ore 19:00 Federico Palmaroli, meglio noto per le sue esilaranti creazioni social con l’hashtag #lepiubellefrasidiosho, porta in scena una satira irresistibile sui fatti di politica, costume e sport, trasformando il linguaggio popolare in un’esplosione di risate – recita la nota online sul portale web ufficiale. 13 marzo 2025, ore 19:00 Giorgio Montanini, icona della stand-up italiana, presenta “Fall”, uno spettacolo che scardina le certezze, affrontando temi come religione, libertà d’espressione e politicamente corretto – aggiunge testualmente l’articolo online. Una riflessione pungente e fuori dagli schemi che invita a pensare… e a ridere – recita la nota online sul portale web ufficiale. 10 aprile 2025, ore 19:00 Daniela Baldassarra chiude la rassegna con “Molto disagio per nulla”, uno show che mette alla berlina le nevrosi della società moderna con cinismo e ironia, dal matrimonio alle chat delle mamme, passando per le festività e la sessualità. Un’esperienza unica dal vivo “Vogliamo avvicinare nuovo pubblico al teatro, offrendo un’occasione di risata condivisa, senza la mediazione degli schermi,” afferma Giorgio Pasotti, Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Informazioni e biglietti I biglietti, al costo di 12 euro (+ diritti di prevendita) o in abbonamento a 30 euro, saranno disponibili online dal 10 gennaio 2025, ore 15:00 su Ciaotickets. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il botteghino del Teatro Stabile d’Abruzzo ai numeri 0862 410956 e 348 5247096.

