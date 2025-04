Eventi in Abruzzo, Sui Passi della Brigata Maiella: Un’Escursione Storica tra Natura e Memoria

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Giovedì 1° maggio alle ore 9:30, gli appassionati di storia, natura e cultura potranno partecipare a un’escursione unica dal titolo Sui Passi della Brigata Maiella – viene evidenziato sul sito web. L’evento è un omaggio alle vicende della celebre brigata partigiana abruzzese, che verranno rievocate lungo un percorso che parte da Torricella Peligna e si snoda attraverso Fallascoso fino a raggiungere Iuvanum. Un’Esperienza tra Storia e Sapori L’escursione non sarà solo un momento di riflessione e memoria, ma anche un’occasione per gustare i sapori autentici dell’Abruzzo – Al termine del percorso, i partecipanti potranno infatti assaporare una degustazione di prodotti tipici della Valle dell’Aventino – recita il testo pubblicato online. Dettagli e Informazioni Quota di partecipazione: € 25. Organizzazione: L’evento è promosso da Majambiente e Camminare in Abruzzo, con il supporto dei comuni di Torricella Peligna e Montenerodomo – recita il testo pubblicato online. Prenotazioni e Programma: Maggiori dettagli sono disponibili sui siti majambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it e camminareinabruzzo – it, oppure contattando i numeri 085 922343 e 320 4412830. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza dei paesaggi abruzzesi, scoprire la storia della Brigata Maiella e condividere momenti unici di convivialità.

