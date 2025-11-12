Eventi in Abruzzo, Sulmona – Tornano “I Concerti del Giovedì” al Teatro Caniglia

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Dal 30 ottobre al 13 novembre 2025, il Foyer del Teatro Caniglia di Sulmona (AQ) torna a risuonare con “I Concerti del Giovedì”, la rassegna della Camerata Musicale Sulmonese dedicata ai giovani talenti dei Conservatori d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Tre appuntamenti – giovedì 30 ottobre, 6 e 13 novembre – vedranno protagonisti studenti e diplomati che stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica professionale, confermando il successo di un’iniziativa che da sei anni unisce formazione, talento e passione – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Sostenere i giovani musicisti e offrire loro un vero palcoscenico di crescita artistica è da sempre uno dei cardini della nostra attività» – dichiara Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata Musicale Sulmonese – «con la convinzione che la formazione dei nuovi artisti significhi anche formare il pubblico del futuro». Il concerto inaugurale del 30 ottobre è organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e vedrà sul palco: Sara Panicciari (violino) Yujia Pan (violoncello) Maria Rita Di Berardino, Filip Culibrk ed Elena Riolo (pianoforte). Il programma si apre con il Trio in sol maggiore n. 39 di Joseph Haydn, scritto nel 1795 e conosciuto come Gypsy Trio o Gypsy Rondo per il caratteristico finale in stile ungherese – si apprende dalla nota stampa. A seguire, Filip Culibrk proporrà due capolavori di Franz Liszt: La Tarantella (da Venezia a Napoli) e Vallée d’Obermann. Chiuderà la serata Elena Riolo con la Fantasia in do maggiore op. 17 di Robert Schumann, una delle opere più intense del compositore tedesco – recita il testo pubblicato online. Le serate del 6 e 13 novembre ospiteranno altri dodici giovani musicisti, offrendo al pubblico nuove occasioni per scoprire il talento e la dedizione delle nuove generazioni della musica colta – si apprende dal portale web ufficiale. Biglietto unico: € 5 Foyer del Teatro Caniglia – Sulmona (AQ) www.cameratamusicalesulmonese – si apprende dalla nota stampa. it camusic@libero – riporta testualmente l’articolo online. it Info: 0864 212207

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it