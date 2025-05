Eventi in Abruzzo: Un omaggio a Salvador Dalí: la mostra “Couple aux têtes pleines de nuages” all’Imago Museum

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dall’11 maggio al 2 novembre 2025, l’Imago Museum di Pescara ospiterà una mostra straordinaria dedicata al genio del Surrealismo, Salvador Dalí. Al centro dell’esposizione sarà presentato in esclusiva il capolavoro del 1937, Couple aux têtes pleines de nuages. L’opera, che combina l’immaginario onirico e simbolico dell’artista, raffigura due figure speculari, maschile e femminile, i cui volti sono svuotati per rivelare cieli azzurri e nuvole, emblemi dell’inconscio e della mente liberata dalla razionalità. Incorniciate come sculture classiche, le figure si stagliano su un paesaggio sospeso e immobile, arricchito da simboli ricorrenti come la giraffa in fiamme e la bambina che salta la corda – si legge sul sito web ufficiale. Questa versione del dipinto, più complessa rispetto all’omologa del 1936 conservata a Rotterdam, è firmata congiuntamente da Gala e Salvador Dalí, riflettendo il profondo legame creativo e personale tra i due – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’allestimento della mostra promette un’esperienza immersiva che invita il pubblico a esplorare l’universo visionario dell’artista catalano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo, si collega alle celebrazioni per il centoventunesimo anniversario della nascita di Dalí e rappresenta un’opportunità imperdibile per avvicinarsi al Surrealismo attraverso una delle sue opere più emblematiche – si apprende dalla nota stampa. L’esposizione è accessibile con biglietto unico (€8, ridotto) che include altre mostre temporanee – Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale del museo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it