Eventi: La Domenica nei Paesi Narranti del Gran Sasso

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Dal 7 settembre al 2 novembre 2025, ogni domenica sarà dedicata a un viaggio tra i borghi autentici del Gran Sasso, grazie all’iniziativa “La Domenica nei Paesi Narranti”. Un’occasione per scoprire storie, tradizioni e persone attraverso attività coinvolgenti e gratuite – Come si svolge la giornata La mattina è dedicata a un’attività di orienteering, un gioco di squadra tra vicoli, piazze e panorami, con mappe e bussole fornite dagli operatori – precisa la nota online. L’esperienza si conclude con un aperitivo a base di tipicità locali – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio ci si sposta nel borgo vicino per una visita guidata, arricchita dalle narrazioni di una guida qualificata e di un abitante del paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Calendario degli appuntamenti 2025 7 settembre → Carapelle Calvisio e Castel Vecchio Calvisio 14 settembre → Villa Santa Lucia e Castel del Monte 21 settembre → Barisciano e Santo Stefano di Sessanio 28 settembre → Prata d’Ansidonia/Tussio e Caporciano/Bominaco 12 ottobre → Collepietro e San Benedetto in Perillis 19 ottobre → Calascio e Rocca Calascio 26 ottobre → Capestrano e Ofena 2 novembre → San Pio delle Camere e Navelli Per chi è pensata Le giornate sono gratuite e adatte a tutti: famiglie, gruppi di amici, viaggiatori e residenti che vogliono riscoprire il proprio territorio con occhi nuovi – Chi promuove l’iniziativa Un progetto di comunità firmato Il Bosso e Paesi Narranti, con il sostegno del GAL Gran Sasso Velino e della Fondazione Carispaq. Info https://www.paesinarrantigransasso – recita il testo pubblicato online. it/

