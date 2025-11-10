- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi, la nota: Paesi Danzanti in Abruzzo: il tempo fertile della gioia
Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Paesi Danzanti in Abruzzo: il tempo fertile della gioia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:A novembre torna in Abruzzo Paesi Danzanti, la rete di culture locali che intreccia danze, musica, laboratori e incontri popolari in un viaggio di comunità, memoria e rigenerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sotto il titolo evocativo “Il tempo fertile della gioia”, l’edizione 2025 propone un calendario diffuso di appuntamenti tra Miglianico, Altino, Castilenti, Pescara, Picciano, Perano e Gessopalena, con momenti di confronto e convivialità nel segno della tradizione – si apprende dalla nota stampa. Dalle danze popolari abruzzesi e salentine ai parlamenti popolari dedicati alla musica e alla coralità, ogni incontro diventa un’occasione per condividere gesti antichi e nuove forme di comunità. 📅 Ottobre – Novembre 2025 📍 Abruzzo – varie località 📞 Info: 349 7027350 Un mese di festa diffusa, nel suono, nella danza, nella coralità.

In base all’ultima nota diramata, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it