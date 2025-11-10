Eventi, la nota: Paesi Danzanti in Abruzzo: il tempo fertile della gioia

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:A novembre torna in Abruzzo Paesi Danzanti, la rete di culture locali che intreccia danze, musica, laboratori e incontri popolari in un viaggio di comunità, memoria e rigenerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sotto il titolo evocativo “Il tempo fertile della gioia”, l’edizione 2025 propone un calendario diffuso di appuntamenti tra Miglianico, Altino, Castilenti, Pescara, Picciano, Perano e Gessopalena, con momenti di confronto e convivialità nel segno della tradizione – si apprende dalla nota stampa. Dalle danze popolari abruzzesi e salentine ai parlamenti popolari dedicati alla musica e alla coralità, ogni incontro diventa un’occasione per condividere gesti antichi e nuove forme di comunità. Ottobre – Novembre 2025 Abruzzo – varie località Info: 349 7027350 Un mese di festa diffusa, nel suono, nella danza, nella coralità.

