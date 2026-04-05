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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Pasquetta al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila

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Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:A L’Aquila anche il giorno di Pasquetta diventa un’occasione per scoprire arte e storia – si apprende dal portale web ufficiale. Il Museo Nazionale d’Abruzzo (MUNDA) apre le sue sedi al pubblico in occasione del Lunedì dell’Angelo, offrendo la possibilità di visitare alcuni dei luoghi culturali più importanti del territorio – recita il testo pubblicato online. Sarà possibile accedere al Castello cinquecentesco, sede del museo, e al Parco archeologico di Amiternum, tra anfiteatro e teatro romano, per una giornata tra cultura e paesaggio – recita il testo pubblicato online. Un’opportunità ideale per trascorrere il lunedì di Pasqua in modo diverso, tra bellezza, archeologia e patrimonio storico – aggiunge testualmente l’articolo online. 📅 Data: 6 aprile 2026 – Pasquetta ⏰ Orari: Museo Nazionale d’Abruzzo: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:00) Amiternum: 8:30 – 13:30 📍 Luogo: MUNDA – Castello cinquecentesco e Parco archeologico di Amiternum, L’Aquila 🎟 Biglietti: Museo: €10 intero / €8 gruppi / €2 ridotto Amiternum: €5 intero / €2 ridotto Gratuito under 18

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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