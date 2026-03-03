Eventi, la nota: Pat Bianchi Trio a Pescara (PE)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Il suono caldo e avvolgente dell’organo Hammond torna protagonista nella stagione 2026 del Kabala – A Pescara (PE) arriva il trio guidato dall’organista statunitense Pat Bianchi, tra i più interessanti specialisti contemporanei dello strumento – riporta testualmente l’articolo online. Il concerto si terrà giovedì 5 marzo 2026 nella suggestiva Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, in Via delle Caserme, 58 – Pescara (PE). Accanto a Bianchi, sul palco, il chitarrista Daniele Cordisco e il batterista Giovanni Campanella, per un “Organ Trio” venato di blues, suonato con trasporto e profondo rispetto per la tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La formula è quella classica e irresistibile: standard del songbook statunitense, temi originali e un equilibrio raffinato tra groove, virtuosismo e lirismo – riporta testualmente l’articolo online. Il linguaggio di Bianchi affonda le radici nella tradizione soul jazz e funk, con una padronanza armonica e ritmica che gli è valsa due nomination ai Grammy e la vittoria del “Downbeat 2016 Rising Star Poll”. Daniele Cordisco, vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani, porta una cifra stilistica radicata nella grande tradizione chitarristica degli anni ’50 e ’60, mentre Giovanni Campanella — premiato al Nuoro Jazz Festival e al Piacenza Jazz Festival — completa il trio con energia, sensibilità e una solida esperienza nella scena jazz nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine del concerto, la serata proseguirà con l’After Kabala, una jam session gratuita al Caffè Letterario – recita il testo pubblicato online. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e delle sonorità Hammond, nel cuore della programmazione 2026 del Kabala – Data: Giovedì 5 marzo 2026 Orario: come da programmazione Kabala 2026 Luogo: Sala Favetta – Museo delle Genti d’Abruzzo, Via delle Caserme 58, Pescara (PE)

