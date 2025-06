Eventi, la nota: Pecora Folk Festival 2025: Catignano si prepara a due giorni di musica, tradizione e divertimento!

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Il Pecora Folk Festival torna ad animare Catignano (PE) con la sua carica di musica, cultura e sapori – precisa il comunicato. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Catignano, è fissato per venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 presso il Parco Comunale in Via G. D’Annunzio – Due giorni imperdibili all’insegna del folk, della convivialità e della scoperta – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno il festival si presenta con un programma ricco e variegato, pensato per accontentare tutti i gusti e tutte le età. Si parte entrambi i giorni alle ore 16:00 con i Laboratori Creativi, un’occasione per grandi e piccini (con spazi dedicati a cura dell’Associazione Mousichè e Ponteaps) di mettere alla prova la propria manualità e fantasia – si legge sul sito web ufficiale. Dalle ore 18:00, l’apertura degli Stand Gastronomici delizierà i palati con le prelibatezze locali, mentre i Mercatini dell’Artigianato offriranno un viaggio tra creazioni uniche e originali – precisa la nota online. Ma il cuore pulsante del Pecora Folk Festival sarà, come sempre, la musica – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle ore 19:00, il palco si accenderà con concerti imperdibili: Venerdì 6 Giugno: Si esibiranno i Dago Red, Danilo Di Giampaolo e i Fuori di Zucca, pronti a farvi ballare con ritmi travolgenti – precisa il comunicato. Sabato 7 Giugno: Sarà la volta dei Quartiere Coffee, dei Mobili Trignani, di un ritorno dei Fuori di Zucca e di un coinvolgente Drum Circle per una condivisione ritmica unica – si legge sul sito web ufficiale. Il Pecora Folk Festival non è solo un evento, ma un’esperienza da vivere e condividere – si apprende dalla nota stampa. Supporta il festival, partecipa, diffondi la notizia e preparati a due giorni di pura festa nel cuore di Catignano!

