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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Pedali & Sapori della Costa dei Trabocchi tra Ortona, Fossacesia e Torino di Sangro (CH)

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Sulla Costa dei Trabocchi torna “Pedali & Sapori”, un’esperienza che unisce sport, natura e tradizione gastronomica lungo uno dei tratti più suggestivi d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un evento pensato per vivere il territorio in modo lento e immersivo: noleggiando una bicicletta, si percorre la Via Verde della Costa dei Trabocchi, raggiungendo i punti di degustazione dove assaporare alcune delle eccellenze locali – Un viaggio tra mare e paesaggi, che invita a scoprire borghi, sapori e tradizioni attraverso il movimento e il gusto, in un perfetto equilibrio tra attività all’aria aperta e cultura enogastronomica – Tra i prodotti inclusi nel percorso degustativo: nevola ortonese, celli pieni, pallotte cace e ove, cozze ripiene e spumante d’Abruzzo DOC, espressioni autentiche della cucina del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa si svolge in più giornate, offrendo ampia possibilità di partecipazione – si apprende dalla nota stampa. Appuntamento dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026. 📅 Date: 24–26 aprile e 30 aprile – 3 maggio 2026 📍 Luogo: Costa dei Trabocchi (Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro – CH) ⏰ Noleggio bici: 9:00 – 18:00 ⏰ Degustazioni: 10:00 – 17:00 🎟 Modalità: noleggio bici + carnet degustazioni (degustazioni libere, senza prenotazione) ℹ Info: 345 5934331

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 07, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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