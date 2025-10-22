Eventi, la nota: Per la pace, sola igiene del mondo – L’Aquila (AQ)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:In occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea inaugurerà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18 la mostra Per la pace, sola igiene del mondo presso la sede di Piazza d’Arti a L’Aquila (AQ). Il titolo dell’esposizione, volutamente provocatorio, ribalta l’affermazione del fondatore del futurismo Filippo Tommaso Marinetti, secondo cui «la guerra è l’unica igiene del mondo», per proporre un punto di vista critico e contemporaneo che riafferma il valore della pace e del ruolo dell’arte nella società. Durante l’inaugurazione sarà proiettato il video dello spettacolo teatrale Gran Serata Futurista 1909–1930, realizzato da Fabio Mauri nel 1980 al Teatro Comunale dell’Aquila con insegnanti e studenti dell’Accademia di Belle Arti – precisa la nota online. La mostra presenterà inoltre opere selezionate dalla collezione permanente del museo, testimonianza del potere dell’arte come strumento di denuncia, memoria e trasformazione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il MU.SP.A.C. ha più volte approfondito il Futurismo italiano, analizzandone sia la forza innovatrice sul piano estetico – anticipatrice di movimenti come Dadaismo, Surrealismo e Pop Art – sia le ambiguità ideologiche che ne hanno segnato lo sviluppo – recita il testo pubblicato online. Nel Manifesto del Futurismo pubblicato su Le Figaro nel 1909, Marinetti scriveva: «Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo (…) e il disprezzo della donna». Un’affermazione che, al di là del contesto storico, oggi risulta profondamente inaccettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla luce di un presente segnato da conflitti e tensioni globali, il museo ritiene essenziale riaffermare il ruolo della cultura come spazio di resistenza e riflessione – si apprende dalla nota stampa. Come ricorda Friedrich Hölderlin, «là dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva». Info https://www.muspac.com/

