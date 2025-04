Eventi, la nota: Pescina celebra Ignazio Silone nel 125° della nascita

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Il Centro Studi Ignazio Silone, in collaborazione con il Comune di Pescina e il Parco Letterario dedicato all’autore, organizza un evento speciale per celebrare il capolavoro della letteratura italiana, Fontamara – La presentazione si terrà mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 17 presso il Teatro San Francesco di Pescina – viene evidenziato sul sito web. L’incontro vedrà la partecipazione di grandi nomi della cultura e dello spettacolo: – Michele Placido, attore e regista di fama internazionale – – Francesco Merlo, giornalista e scrittore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Davide Cavuti, compositore e musicista – si legge sul sito web ufficiale. Interverranno inoltre: – Luca Telese, direttore del Centro Studi Ignazio Silone – si apprende dalla nota stampa. – Il Sindaco di Pescina, Mirko Zauri – L’evento sarà moderato da Domenico Ranieri del giornale il Centro – Un’occasione imperdibile per approfondire uno dei testi più influenti della letteratura italiana e per scoprire nuove interpretazioni grazie agli illustri ospiti.

Secondo quanto riferito in un comunicato, poco fa, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 13, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it