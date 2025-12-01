- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi, la nota: Pixel e Penombra a Castel di Sangro (AQ): l’alchimia...
Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Pixel e Penombra a Castel di Sangro (AQ): l’alchimia dell’onirico e del sacro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 15 novembre al 6 dicembre 2025, la Pinacoteca Patiniana di Castel di Sangro (AQ) ospita la mostra “Pixel e Penombra – L’alchimia dell’onirico e del sacro” di Mila Maraniello, giovane digital artist serbo-napoletana che unisce tecnologia e spiritualità in un percorso visivo di grande intensità. Il vernissage è in programma sabato 15 novembre alle ore 11:00 presso Palazzo De Petra (via Leone, 4). Dopo i saluti di Cinzia Mattamira, responsabile della Pinacoteca, e di Enia Acconcia, assessore ai Beni Artistici e alle Pari Opportunità del Comune di Castel di Sangro, interverrà il critico Gianpasquale Greco – riporta testualmente l’articolo online. La mostra raccoglie venticinque opere “provocatorie e mature” che esplorano temi come fede, crescita, esistenzialismo e inquietudine contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. I lavori, realizzati con tecniche digitali avanzate, rappresentano un dialogo costante tra luce e ombra, tra umano e tecnologico, tra il visibile e l’immaginato – recita il testo pubblicato online. Tra le opere esposte: Among Life, Angel, Awithoutl, Corsa | Run, Farfalla | Butterfly. L’esposizione offre un viaggio nell’interiorità, dove ogni immagine diventa specchio e simbolo di una ricerca spirituale profonda – si legge sul sito web ufficiale. 📅 Dal 15 novembre al 6 dicembre 2025 📍 Palazzo De Petra, via Leone 4 – Castel di Sangro (AQ) 🕓 Orari: 10.30–12.30 / 16.30–18.30 (chiuso il mercoledì) 🌐 https://pixelepenombra – si apprende dal portale web ufficiale. my.canva – site

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it