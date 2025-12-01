Eventi, la nota: Pixel e Penombra a Castel di Sangro (AQ): l’alchimia dell’onirico e del sacro

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 15 novembre al 6 dicembre 2025, la Pinacoteca Patiniana di Castel di Sangro (AQ) ospita la mostra “Pixel e Penombra – L’alchimia dell’onirico e del sacro” di Mila Maraniello, giovane digital artist serbo-napoletana che unisce tecnologia e spiritualità in un percorso visivo di grande intensità. Il vernissage è in programma sabato 15 novembre alle ore 11:00 presso Palazzo De Petra (via Leone, 4). Dopo i saluti di Cinzia Mattamira, responsabile della Pinacoteca, e di Enia Acconcia, assessore ai Beni Artistici e alle Pari Opportunità del Comune di Castel di Sangro, interverrà il critico Gianpasquale Greco – riporta testualmente l’articolo online. La mostra raccoglie venticinque opere “provocatorie e mature” che esplorano temi come fede, crescita, esistenzialismo e inquietudine contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. I lavori, realizzati con tecniche digitali avanzate, rappresentano un dialogo costante tra luce e ombra, tra umano e tecnologico, tra il visibile e l’immaginato – recita il testo pubblicato online. Tra le opere esposte: Among Life, Angel, Awithoutl, Corsa | Run, Farfalla | Butterfly. L’esposizione offre un viaggio nell’interiorità, dove ogni immagine diventa specchio e simbolo di una ricerca spirituale profonda – si legge sul sito web ufficiale. Dal 15 novembre al 6 dicembre 2025 Palazzo De Petra, via Leone 4 – Castel di Sangro (AQ) Orari: 10.30–12.30 / 16.30–18.30 (chiuso il mercoledì) https://pixelepenombra – si apprende dal portale web ufficiale. my.canva – site

