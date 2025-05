Eventi, la nota: Pratola Peligna in Festa per Maria SS. della Libera: Celebrazioni 2025

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:La comunità di Pratola Peligna si appresta a vivere l’annuale festa in onore di Maria Santissima della Libera con un ricco calendario di eventi religiosi e civili organizzato dal Comitato Festeggiamenti 2025. Le celebrazioni si svolgeranno principalmente tra il 24 aprile e il 31 maggio 2025, con un’appendice religiosa prevista per il 22 giugno – Il Programma Religioso prenderà il via il 24 aprile con l’inizio della Novena – si apprende dal portale web ufficiale. I momenti salienti si concentreranno nel primo fine settimana di maggio: sabato 3 maggio (Vigilia) si terranno l’Esposizione della Statua della Madonna, i Vespri Solenni presieduti dal Vescovo S.E. Mons. Michele Fusco e la processione notturna – Domenica 4 maggio, giorno della Festa, sarà caratterizzato da diverse Sante Messe, culminando nel Solenne Pontificale delle 11:00 animato dalla Corale del Santuario e nella Processione pomeridiana per le vie del paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Seguiranno le celebrazioni per l’Ottavario (10-11 maggio) e altri appuntamenti fino alla Processione del Corpus Domini il 22 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Il Programma Civile offre un palinsesto particolarmente ricco e variegato, con eventi che spaziano dalla musica all’arte e allo sport. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo spiccano i concerti serali in Piazza Garibaldi: i Gemelli Diversi (2 maggio), Raf (3 maggio), Fiorella Mannoia (4 maggio) e Fausto Leali (10 maggio). Il programma include anche esibizioni di bande musicali (Introdacqua, Termoli, Pratola Peligna, Tocco), spettacoli di ginnastica artistica, mostre fotografiche e di pittura, DJ set, artisti di strada, estrazione della lotteria e grandiosi spettacoli pirotecnici nelle serate del 4 e 24 maggio – riporta testualmente l’articolo online. La festa rappresenta un momento di grande devozione e partecipazione per tutta la comunità pratolana e per i numerosi visitatori attesi.

