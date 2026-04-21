Eventi, la nota: Presentazione dell’opera “L’italiana in Algeri” a Città Sant’Angelo (PE)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Città Sant’Angelo (PE) prosegue il Città Sant’Angelo Music Festival, giunto al traguardo dei dieci anni, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica lirica – si apprende dal portale web ufficiale. Al Teatro Comunale sarà presentata “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, in un incontro che vedrà la partecipazione del direttore d’orchestra Alessandro Mazzocchetti e del regista Matteo Anselmi, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sull’opera e sulla sua messa in scena – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, nel suggestivo Chiostro Comunale, sarà inaugurata la mostra fotografica “Risonanze visive: dieci anni in musica”, un percorso espositivo che racconta la storia e i momenti più significativi del festival. Un doppio appuntamento tra musica e immagini, che celebra il percorso culturale della manifestazione e il suo legame con il territorio – recita il testo pubblicato online. Appuntamento domenica 3 maggio 2026 dalle 17:30. Data: 3 maggio 2026 Orari: 17:30 presentazione opera – 18:30 inaugurazione mostra Luoghi: Teatro Comunale e Chiostro Comunale, Città Sant’Angelo (PE) Biglietti: €10 per la presentazione dell’opera – ingresso libero per la mostra Info: csamusicfestival@gmail.com – 338 2908166

In base all’ultima nota diramata, nella serata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 09, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it