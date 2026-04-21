- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi, la nota: Presentazione dell’opera “L’italiana in Algeri” a Città Sant’Angelo (PE)
Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Presentazione dell’opera “L’italiana in Algeri” a Città Sant’Angelo (PE)

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Città Sant’Angelo (PE) prosegue il Città Sant’Angelo Music Festival, giunto al traguardo dei dieci anni, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica lirica – si apprende dal portale web ufficiale. Al Teatro Comunale sarà presentata “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, in un incontro che vedrà la partecipazione del direttore d’orchestra Alessandro Mazzocchetti e del regista Matteo Anselmi, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sull’opera e sulla sua messa in scena – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, nel suggestivo Chiostro Comunale, sarà inaugurata la mostra fotografica “Risonanze visive: dieci anni in musica”, un percorso espositivo che racconta la storia e i momenti più significativi del festival. Un doppio appuntamento tra musica e immagini, che celebra il percorso culturale della manifestazione e il suo legame con il territorio – recita il testo pubblicato online. Appuntamento domenica 3 maggio 2026 dalle 17:30. 📅 Data: 3 maggio 2026 ⏰ Orari: 17:30 presentazione opera – 18:30 inaugurazione mostra 📍 Luoghi: Teatro Comunale e Chiostro Comunale, Città Sant’Angelo (PE) 🎟 Biglietti: €10 per la presentazione dell’opera – ingresso libero per la mostra ℹ Info: csamusicfestival@gmail.com – 338 2908166

In base all’ultima nota diramata, nella serata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 09, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it