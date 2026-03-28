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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Presentazione video “Atri. Autentica per Cultura” ad Atri (TE)

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Un racconto contemporaneo e immersivo della città prende forma attraverso immagini, storie e partecipazione della comunità. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Atri (TE), si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi video esperienziali del progetto “Atri – precisa la nota online. Autentica per Cultura”. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Tercas e patrocinata dal Comune di Atri (TE), nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente, valorizzando l’identità culturale locale – si apprende dalla nota stampa. Durante l’incontro saranno presentati in anteprima due contenuti video pensati per il web e i social: “Atri City Tour”, un racconto immersivo del tour classico della città “Atri Dimora Aperta”, dedicato alla scoperta dei palazzi storici e delle dimore d’epoca I video, realizzati con il coinvolgimento diretto della comunità, offrono una narrazione autentica e partecipata di Atri, proponendo un nuovo modo di vivere e raccontare il territorio – recita il testo pubblicato online. 📅 Data: Sabato 28 marzo 2026 ⏰ Orario: 11.00 📍 Luogo: Sala Consiliare – Palazzo Ducale, Atri (TE) 🎟 Ingresso: libero 📧 Info: info@cultourabruzzo – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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