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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Processione degli Incappucciati a Lanciano (CH)

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Lanciano (CH) si rinnova uno dei riti più intensi e suggestivi della Settimana Santa: la Processione degli Incappucciati, momento di profonda spiritualità e tradizione – si apprende dalla nota stampa. Organizzata dall’Arciconfraternita Morte e Orazione (San Filippo Neri), la processione si svolge in un’atmosfera unica, fatta di silenzio, penitenza e raccoglimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Protagonisti sono i confratelli incappucciati, che sfilano lungo le vie del centro storico illuminate dalle fiaccole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Figura simbolo del corteo è il Cireneo, un confratello scalzo e con identità segreta, che porta sulle spalle una pesante croce di legno, guidando il cammino tra i vicoli cittadini – A rendere ancora più suggestivo il rito sono i suoni della raganella e le note del Miserere di Masciangelo e dell’Elegia di Ravazzoni, che accompagnano la processione in un clima carico di emozione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appuntamento giovedì 2 aprile 2026, con partenza dalla Chiesa di Santa Chiara in Corso Roma, tra le 21:30 e le 22:00. 📅 Data: 2 aprile 2026 – Giovedì Santo ⏰ Orario: 21:30 – 22:00 (partenza) 📍 Luogo: Chiesa di Santa Chiara e centro storico, Lanciano (CH)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, direttamente da Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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