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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Processione della Desolata a Teramo (TE)

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Teramo (TE) si rinnova uno dei riti più antichi e suggestivi della Settimana Santa abruzzese: la Processione della Desolata, un momento di profonda spiritualità che si svolge nelle prime ore del Venerdì Santo – Si tratta di una processione antelucana, tra le più sentite dalla comunità, che rievoca la ricerca della Madonna Addolorata del Figlio condannato a morte – Il corteo attraversa il centro storico sostando nelle principali chiese cittadine, simbolo dei sette dolori di Maria, in un percorso carico di significato e devozione – si apprende dalla nota stampa. A rendere unico il rito è l’orario: la processione prende vita all’alba, accompagnata dal suono delle troccole e dal passo lento dei fedeli, in un’atmosfera sospesa tra buio e luce, silenzio e preghiera – Un appuntamento che affonda le sue radici nel Medioevo e che ancora oggi rappresenta uno dei momenti identitari più forti per la città di Teramo – recita il testo pubblicato online. Per il 2026, la processione si terrà venerdì 3 aprile 2026, con partenza nelle primissime ore del mattino (intorno alle 4:00). 📅 Data: 3 aprile 2026 – Venerdì Santo ⏰ Orario: all’alba (circa ore 4:00) 📍 Luogo: Centro storico, Teramo (TE)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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