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Eventi e Cultura

Eventi, la nota: Processione dell’Annuncio della Resurrezione a Corropoli (TE)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:A Corropoli (TE) si rinnova uno dei riti più suggestivi della Pasqua abruzzese: la Processione dell’Annuncio della Resurrezione di Gesù Cristo, momento simbolico e carico di emozione che celebra l’incontro tra dolore e speranza – si apprende dal portale web ufficiale. Il rito mette in scena l’annuncio della Resurrezione attraverso le statue della Madonna, di San Giovanni Evangelista e del Cristo Risorto, in un percorso che coinvolge l’intero centro storico e richiama una tradizione profondamente radicata nella comunità. Un appuntamento che si inserisce nei riti della Settimana Santa e che culmina nei giorni pasquali, mantenendo viva una tradizione religiosa e popolare che ogni anno attira fedeli e visitatori – Per il 2026, la celebrazione si svolgerà nella giornata di martedì 7 aprile 2026, in occasione del Martedì di Pasqua, come da tradizione locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. 📅 Data: 7 aprile 2026 – Martedì di Pasqua 📍 Luogo: Centro storico, Corropoli (TE)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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