Eventi: La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:LA NOTTE ROMANTICA TORNA NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA: IL 20 GIUGNO UNA NOTTE DEDICATA ALL’AMORE E AI RICORDI DEL CUORE Il 20 giugno oltre 230 borghi si accenderanno in una notte speciale dedicata agli innamorati – Tema di quest’anno “L’Amore per i ricordi”: memorie e storie da raccontare – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è un luogo che tutti portiamo con noi – precisa il comunicato. O un ricordo legato a un posto speciale – Può essere la piazza del nostro primo appuntamento, il vicolo dove giocavamo da bambini, un panorama che ci fa sentire a casa – Sono i luoghi della nostra memoria – viene evidenziato sul sito web. E spesso hanno il volto dei borghi – aggiunge la nota pubblicata. È a questi sentimenti che sarà dedicata l’11ª edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, in programma sabato 20 giugno 2026: oltre 230 borghi diventeranno il palcoscenico del romanticismo, accogliendo migliaia di visitatori in un’atmosfera unica fatta di fiaccole e luci soffuse, musica, spettacoli, buon cibo, memorie e storie da condividere – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Borghi più belli d’Italia sono da sempre luoghi romantici per eccellenza – viene evidenziato sul sito web. Custodiscono storie d’amore, tradizioni, racconti e memorie che attraversano generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Per la Notte Romantica, dalle Alpi alla Sicilia, le piazze, i vicoli, i castelli e i palazzi ospiteranno centinaia di eventi dedicati all’amore e al romanticismo, con concerti, spettacoli, letture, mostre fotografiche, percorsi emozionali, degustazioni, installazioni artistiche e iniziative pensate per raccontare le storie e la memoria dei territori – aggiunge la nota pubblicata. L’evento è uno dei più importanti organizzati a livello nazionale dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia che, per questa edizione, ha scelto come tema “L’Amore per i ricordi”, un invito a riscoprire quelle emozioni che il tempo non cancella e che continuano a vivere nei luoghi che le hanno custodite: i borghi italiani sono archivi viventi di ricordi, conservano racconti tramandati di generazione in generazione, tradizioni che resistono al tempo, fotografie di famiglia, lettere, feste popolari, botteghe storiche, gesti quotidiani che continuano a definire l’identità delle comunità. Secondo l’ultimo osservatorio fornito da Mastercard su ciò che influenza le persone nella scelta delle esperienze, emerge la volontà di vivere momenti reali, basati sul senso di comunità, autenticità e intimità, insieme al desiderio di riscoprire atmosfere e tradizioni del passato, di cui i borghi rappresentano un importante custode culturale – Il 73% degli italiani dichiara, infatti, di privilegiare attività capaci di richiamare elementi della cultura e delle tradizioni storiche, mentre più della metà afferma di attribuire oggi un valore maggiore alle esperienze rispetto al passato – In questo contesto, viaggi e turismo si confermano le tipologie di esperienza preferita dalla maggioranza degli italiani, seguiti da proposte enogastronomiche e attività all’aria aperta – Anche le piccole e medie imprese giocano un ruolo sempre più centrale: il 62% si dice disposto a spendere di più per attività che generano benefici concreti per la comunità locale e il territorio – recita il testo pubblicato online. Come da tradizione, nei ristoranti dei borghi sarà protagonista il “Pensiero d’Amore”, il dessert simbolo della Notte Romantica: quest’anno il dolce è un’interpretazione del signature dessert di Mastercard ideato dalla chef Francesca Benedettelli e condiviso per l’occasione nell’ambito della collaborazione con I Borghi più belli d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. La partnership, avviata nel 2025, è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo esperienziale nei borghi, offrendo a viaggiatori italiani e internazionali Esperienze Priceless che combinano itinerari insoliti, scoperta, emozione e autenticità. In occasione della Notte Romantica, I Borghi più belli d’Italia e Mastercard daranno voce ai protagonisti che animano la manifestazione, portando in primo piano alcuni dei talenti locali che tradizionalmente operano dietro le quinte – si apprende dalla nota stampa. A concludere la Notte Romantica 2026, il consueto bacio di mezzanotte che unirà idealmente tutte le piazze italiane coinvolte nell’evento – recita il testo pubblicato online. “In un mondo che corre sempre più veloce, i Borghi sono i luoghi dove l’amore trova ancora il tempo di fermarsi e i ricordi possono tornare a vivere” – dichiara il Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi – aggiunge la nota pubblicata. “Quando, undici anni fa, lanciammo la Notte Romantica, non immaginavamo che sarebbe diventata un appuntamento così sentito e partecipato – Anno dopo anno, le amministrazioni locali hanno saputo interpretarne lo spirito con passione, creatività e autentico coinvolgimento, mentre il pubblico continua a premiarla con una presenza sempre più numerosa – si legge sul sito web ufficiale. Oggi la Notte Romantica rappresenta molto più di un evento: è un’esperienza collettiva che celebra la bellezza dei luoghi, delle relazioni e delle emozioni – precisa la nota online. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questa iniziativa abbia assunto una dimensione internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alcuni anni fa la nostra Associazione ha proposto il format all’interno della Federazione Internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre e, anche quest’anno, le associazioni dei Borghi più belli di Francia, Spagna, Vallonia (Belgio) e Bosnia-Erzegovina organizzeranno la Notte Romantica nei rispettivi Paesi, confermando la forza universale di un messaggio che unisce territori, culture e persone attraverso il linguaggio dell’amore e della bellezza – viene evidenziato sul sito web. ” L’elenco completo e i programmi dei borghi aderenti alla manifestazione saranno consultabili sul sito ufficiale dell’Associazione: www.borghipiubelliditalia – si apprende dal portale web ufficiale. it. (Comunicato Stampa – Roma, 10 giugno 2026) Appuntamenti in Abruzzo: Tutti i borghi seguenti hanno aderito alla Notte Romantica e organizzano l’evento, quelli con il link attivo hanno comunicato il programma visionabile cliccando sul nome del Borgo) Abbateggio Bugnara Caramanico Terme Casoli Città Sant’Angelo Guardiagrele Navelli Pacentro Palena Penne Rocca San Giovanni Scanno (l’evento si svolgerà giorno 27 giugno) Tagliacozzo

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 11, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it