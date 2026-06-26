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Eventi e Cultura

Eventi: La Visitazione di Raffaello a L’Aquila (AQ)

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Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Dopo quasi quattro secoli, un capolavoro del Rinascimento torna finalmente a casa – viene evidenziato sul sito web. A L’Aquila (AQ) arriva la straordinaria Visitazione di Raffaello Sanzio, realizzata intorno al 1517 per la Chiesa di San Silvestro e oggi conservata al Museo del Prado di Madrid. L’opera sarà esposta a partire dal 27 giugno 2026 presso il Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA), nella suggestiva cornice del Castello Cinquecentesco – Un ritorno storico, simbolico e identitario, inserito nel programma di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. La mostra, intitolata La Visitazione all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Raffaello e Pontormo, mette in dialogo il capolavoro raffaellesco con la celebre Visitazione del Pontormo, creando un confronto affascinante tra equilibrio rinascimentale e tensione manierista – Il percorso espositivo sarà arricchito da documenti, approfondimenti storico-artistici e apparati didattici dedicati – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di uno degli eventi culturali più attesi del 2026 in Abruzzo: un’occasione unica per ammirare da vicino un’opera che per secoli è stata parte della storia aquilana e che ora torna, anche se temporaneamente, nel luogo per cui era stata concepita – viene evidenziato sul sito web. 📅 Data di apertura: 27 giugno 2026 ⏰ Orari: secondo calendario del MuNDA 📍 Luogo: Castello Cinquecentesco – Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (AQ)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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