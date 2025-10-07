Eventi: La vita notturna delle farfalle a L’Aquila (AQ)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Dal 19 settembre all’11 ottobre 2025, la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre Onlus, con sede a Palazzo Cappa Cappelli in Corso Vittorio Emanuele II, 23 – L’Aquila (AQ), ospita la mostra La vita notturna delle farfalle, a cura di Maurizio Coccia, con opere di Francesca Chiola e Davide Mariani – aggiunge la nota pubblicata. L’inaugurazione è fissata per venerdì 19 settembre alle ore 18.00. L’esposizione nasce come tesi di laurea in forma di mostra degli studenti del Biennio di Arti Visive dell’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, evidenziando il carattere innovativo e sperimentale della didattica e i legami culturali con il territorio – Il progetto installativo La vita notturna delle farfalle invita il pubblico a immergersi in uno spazio ideale, costruito attraverso mappature antropologiche ed emozionali – precisa il comunicato. Francesca Chiola, con Quando il teatro è pieno, la musica finisce, esplora la voce come strumento identitario e di pensiero, oltre la dimensione spettacolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Davide Mariani, con Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, riflette sul tema dell’abitare e dell’identità, attraverso un’installazione multimediale che intreccia memoria, oggetti e paesaggi simbolici – aggiunge la nota pubblicata. La mostra rientra tra gli appuntamenti culturali della città, come Sharper – Notte Europea dei Ricercatori 2025 (26 settembre) e la XXI Giornata del Contemporaneo (4 ottobre), con visite guidate e incontri con gli artisti – precisa la nota online. Info utili Date: 19 settembre – 11 ottobre 2025 Orari: giovedì 11.00-13.00 / 17.00-19.30; venerdì e sabato 17.00-19.30; domenica 11.00-13.00 / 17.00-19.30 Ingresso libero Sito: www.fondazionedemarchis.it Email: fondazione – demarchis@gmail.com Un’occasione per scoprire giovani talenti e vivere l’arte contemporanea in uno spazio che intreccia formazione, ricerca e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

