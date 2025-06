Eventi: L’Aquila Rivive la Storia: Tornano le Celebrazioni della Battaglia di Bazzano del 1424

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:L’Aquila si prepara a un tuffo nel suo glorioso passato medievale con il ritorno delle celebrazioni in memoria della storica Battaglia di Bazzano, combattuta il 2 giugno 1424. L’appuntamento è fissato per domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025 in Piazza Santa Margherita e presso il Palazzetto de’ Nobili – aggiunge la nota pubblicata. L’evento, che gode del patrocinio del Comune dell’Aquila e del supporto di diverse istituzioni e associazioni tra cui Il Segno della Rinascita, L’Aquila 2026, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, BCC Roma, Perugia 1416 APS, Compagnia Rosso d’Aquila e Compagnia del Grifoncello, promette un’immersione completa nelle atmosfere del XV secolo – recita il testo pubblicato online. L’edizione di quest’anno continua a commemorare l’importante scontro, presentandosi come la “I Edizione dai 600 Anni”, sottolineando la continuità della memoria storica a oltre sei secoli di distanza – I visitatori potranno vivere due giorni intensi grazie a un ricco programma di attività che includerà: Accampamenti medievali Dimostrazioni di artigiani medievali al lavoro Emozionanti combattimenti in armatura Giochi storici Convegni di approfondimento storico Suggestivi cortei in costume E molto altro ancora, per far rivivere ai partecipanti il fervore e la vita quotidiana del Medioevo aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti per riscoprire un momento cruciale della storia della città. Info https://www.facebook.com/compagnia – si apprende dal portale web ufficiale. rossodaquila

