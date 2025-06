Eventi: L’arte per il territorio: al via l’edizione 2025 al Convento di San Colombo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Dall’8 giugno 2025, al Convento di San Colombo – Dimora storica di Barisciano (AQ), prende vita la 6ª edizione della mostra L’Arte per il Territorio, un appuntamento atteso e ricco di emozioni – precisa il comunicato. La collettiva d’arte, patrocinata dal Comune di Barisciano e realizzata con il sostegno della Cantina Valle Tritana, offre l’occasione di ammirare meravigliose opere in uno scenario unico, immerso nella quiete e nel fascino del convento storico – riporta testualmente l’articolo online. Espongono: Francesco Pietropaoli, Callisto Di Nardo, Patrizia Attanasio, Duettando, Elvezio Sfarra, Massimo Piunti, Raffaella Capannolo, Pierpaolo Mancinelli – aggiunge la nota pubblicata. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 31 ottobre 2025. L’inaugurazione è fissata per domenica 8 giugno alle ore 17:00, con presentazione a cura dell’architetto Vladimiro Placidi e un accompagnamento musicale con handpan di Franco Cagnoli.

