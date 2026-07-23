Eventi: Luna Park – Roseto degli Abruzzi (TE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Luna Park a Roseto! Le serate estive sul Lungomare Trieste Sud si accendono tra luci, musica e tanto divertimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Al Luna Park di Roseto degli Abruzzi troverete tante attrazioni per grandi e piccoli: Autoscontri per sfide all’ultima curvaGiochi acquatici per divertirsi in compagniaAttrazioni adrenaliniche con elastici per chi ama emozioni fortiGiostre per bambini tra colori e fantasiaGiochi a premi e immancabile atmosfera estiva E per rendere la serata ancora più golosa… non mancano street food, snack e dolci sfiziosi da gustare tra un giro di giostra e l’altro Che vogliate una serata tranquilla in famiglia o un po’ di adrenalina con gli amici… qui c’è spazio per tutti Una cosa è certa: un giro sulle giostre… scappa sempre Tutte le sere, dalle 20:30 alle 24:00 Lungomare Trieste Sud 349 253 4098IG: @lunapark_rosetoFB: @lunaparkrosetoFonte: DMS Regionale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it