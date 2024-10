Eventi: Lungo le antiche rue a Civitella Roveto

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Nei tre giorni della festa il centro storico prende vita nel ricordo della civiltà prettamente contadina di Civitella Roveto nel tempo passato – recita il testo pubblicato online. Nell’aria si diffonde il profumo delle caldarroste e delle frittelle – Il borgo medievale si colora con gli addobbi e le tavole imbandite nelle piazzette – recita la nota online sul portale web ufficiale. La banda musicale accoglie gli ospiti di questa sagra della castagna in un’atmosfera semplice e autentica, mentre saltimbanchi, musici, giocolieri e attori di strada fanno rivivere un mondo antico di gioie e sorprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manifestazione, organizzata dalla locale Pro-Loco, in collaborazione con il comune, si snoda nell’allegro labirinto della antiche “rue” ( viuzze) che solcano longitudinalmente lo splendido centro storico medioevale di Civitella Roveto, caratterizzato da “rue” strette, pavimentane a mattoni, con le case addossate una sull’altra, quasi ad abbracciarsi – aggiunge la nota pubblicata. La manifestazione si apre il venerdì pomeriggio e prosegue il sabato e la domenica – viene evidenziato sul sito web. Le antiche e numerose cantine del centro storico diventano per un week-end raffinati ristoranti dove si cucinano gli antichi e genuini piatti rovetani, innaffiati da pregiati oli locali e da buon vino – recita il testo pubblicato online. La manifestazione è accompagnata da mostre di fotografia, rievocazioni storiche, attività ludiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il visitatore potrà approfittare per visitare il Museo-pinacoteca Enrico Mattei, ricco di importanti opere d’arte; il Museo etnografico de’ Colucci che raccoglie le arti e i mestieri tipici di Civitella Roveto e l’interessante Chiesa di San Giovanni Battista – si apprende dal portale web ufficiale. Questi tre luoghi sono tutti ubicati a ridosso della piazza, attorno a cui si snodano i percorsi enograstronomici – precisa la nota online. Da non perdere la visita ai maestosi boschi di castagno del paese – si apprende dalla nota stampa. Pro Loco Civitella Roveto

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nella serata, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it