Eventi, Nanakorobi Yaoki. Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava a L’Aquila (AQ)

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Un viaggio tra fotografia, teatro e cultura giapponese nel cuore di L’Aquila (AQ). La Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre presenta “Nanakorobi Yaoki – Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava”, il progetto espositivo di Fabio Massimo Fioravanti dedicato all’arte del Teatro Nō. L’inaugurazione è in programma per sabato 16 maggio 2026 alle ore 18:00, negli spazi della Fondazione in Corso Vittorio Emanuele II, all’interno del programma ufficiale di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. La mostra, dal titolo “Immaginare l’invisibile”, propone un percorso affascinante attraverso oltre 100 fotografie realizzate in Giappone nell’arco di oltre trent’anni, affiancate da preziose stampe ukiyo-e e da maschere e costumi tradizionali del Teatro Nō, offrendo uno sguardo profondo su una delle forme artistiche più raffinate e simboliche della cultura giapponese Un progetto che mette in dialogo arte, spiritualità e memoria, raccontando il Nō come esperienza estetica e rituale, sospesa tra visibile e invisibile, capace di evocare emozioni universali attraverso gesti essenziali e simbolici – precisa la nota online. Durante la serata inaugurale sono previsti interventi di approfondimento e una performance di danza shimai, forma espressiva legata alla tradizione del teatro Nō. Eventi collaterali Nel corso della mostra sono in programma incontri, conferenze e performance dedicate alla cultura giapponese, tra cui: dialoghi con artisti e studiosi dimostrazioni sull’arte delle maschere Nō concerti e conferenze tematiche Inaugurazione: 16 maggio 2026 Orario: 18:00 Luogo: Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre, Corso Vittorio Emanuele II, 23 – L’Aquila (AQ) Periodo mostra: fino al 20 giugno 2026 Ingresso: gratuito Un’esperienza immersiva che porta in Abruzzo l’eleganza e la profondità della cultura giapponese, trasformando l’arte in un ponte tra mondi e sensibilità diverse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Come annunciato in una nuova nota, questa mattina, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 03, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it