Eventi, Naturalmente Rosa 2025 – Pollutri (CH)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Ospitata nel paradiso di biodiversità offerto dalla Riserva regionale Bosco di Don Venanzio, il prossimo sabato 14 giugno, a partire dalle ore 17, si svolgerà la grande festa dedicata al Cerasuolo d’Abruzzo, il vino più identitario della regione – Organizzata dall’AIS Abruzzo, la manifestazione si aprirà con una passeggiata nei sentieri della riserva tra letture e laboratori, per poi proseguire con il convegno Cerasuolo d’Abruzzo DOC: un orgoglio tutto rosa – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle 19.30 ci sarà l’apertura dei banchi d’assaggio con degustazione di vini rosa di oltre settanta cantine, insieme agli abbinamenti gastronomici curati dal ristorante La Casina di Don Venanzio – recita il testo pubblicato online. Ospiti d’eccezione di questa edizione saranno le delegazioni AIS di Umbria e Puglia le quali porteranno in dote una selezione di rosati delle rispettive regioni offrendo ai visitatori l’opportunità di intrecciare storie, vini e tradizioni di territori diversi – aggiunge la nota pubblicata. Previsto anche un intrattenimento musicale a cura del gruppo Le Chat Rouge e dj set a partire dalle ore 22, oltre ad un angolo bar per scoprire ed assaggiare i cocktail dedicati al Cerasuolo d’Abruzzo – Costo del biglietto € 25 comprensivo della degustazione libera ai banchi d’assaggio e di un piatto gastronomico (gnocchetti con sugo di ventricina o alternativa vegetariana), prenotabile cliccando QUI.

