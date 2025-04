Eventi, Nuovi Orari di Apertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Nuovi Orari di Apertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria L’Abbazia di San Clemente a Casauria, uno dei gioielli del patrimonio storico e artistico abruzzese, vi attende per un viaggio affascinante nella storia – si apprende dal portale web ufficiale. Con i suoi antichi affreschi e la straordinaria architettura romanica, questo luogo sacro rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nella spiritualità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Orari di Apertura fino al 30 settembre 2025 Lunedì: Chiuso Martedì: 09:00 – 19:00 Mercoledì: 09:00 – 13:00 Giovedì: 09:00 – 13:00 Venerdì: 09:00 – 13:00 Sabato: 09:00 – 19:00 Domenica: 09:00 – 13:00 Per maggiori informazioni e per organizzare la vostra visita, potete contattare l’Abbazia ai seguenti recapiti: Telefono: +39 085 8885162 Email: drm-abr.sanclemente@cultura – gov.it Scoprite la magia di un luogo senza tempo e lasciatevi incantare dalla storia e dalla bellezza dell’Abbazia di San Clemente a Casauria!

