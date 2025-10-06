- Spazio Pubblicitario 01 -
Eventi: ultime news, Tonica 2025 a Montesilvano (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A Montesilvano (PE) torna Tonica 2025, un ciclo di incontri che mescola parole, creatività e convivialità. L’appuntamento è negli spazi di Ferri Ville (Corso Umberto I, 463) e si svolgerà in quattro date: 13 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre e 29 novembre 2025. Non è un talk, e non è nemmeno un semplice aperitivo: Tonica è qualcosa che sta nel mezzo – e forse anche un po’ oltre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione per rallentare, uscire dalla bolla del digitale e incontrarsi davvero – aggiunge testualmente l’articolo online. Designer, artisti, comunicatori e creator porteranno le loro esperienze fuori dallo schermo, per condividerle dal vivo davanti a un drink, con chi ha voglia di ascoltare, confrontarsi e farsi ispirare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il format è ideato da Astudio, in collaborazione con Fotosintesi laboratorio creativo e Blinky Studio, con il supporto di realtà del territorio come Primo Tazze e Stozze, Giosport, Sea Lion Hotel e Comunica Group. Il programma 13 settembre: ospiti Giuliano e Nanni di Caffè Design, il podcast che parla di comunicazione, marketing e cultura visiva con il tono di una chiacchiera tra amici – precisa il comunicato. 4 ottobre: incontro con Andrea Antoni, noto come @stailuan, autore del progetto cult Cose Brutte Impaginate Belle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 25 ottobre: protagonista Giusy Caso, alias @socialmediamannaggia, social media strategist con una visione ironica e profondamente umana della comunicazione digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. 29 novembre: workshop di collage con Franz Samsa di Oltre Collage, un laboratorio pratico con aperitivo finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tonica è un invito a fermarsi, a dare valore alle idee e alle relazioni: ogni appuntamento è pensato per chi lavora nel mondo creativo, per chi cerca ispirazione, per chi ama ascoltare storie ben raccontate o semplicemente desidera passare un pomeriggio diverso dal solito – riporta testualmente l’articolo online. 📍 Location: Ferri Ville – Corso Umberto I, 463 – Montesilvano (PE) 🎟 Biglietti: disponibili su Eventbrite e sul sito www.sonoastudio – recita il testo pubblicato online. it/tonica 📩 Contatti: hey@sonoastudio – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 01, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

