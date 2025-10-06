Eventi: ultime news, Tonica 2025 a Montesilvano (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A Montesilvano (PE) torna Tonica 2025, un ciclo di incontri che mescola parole, creatività e convivialità. L’appuntamento è negli spazi di Ferri Ville (Corso Umberto I, 463) e si svolgerà in quattro date: 13 settembre, 4 ottobre, 25 ottobre e 29 novembre 2025. Non è un talk, e non è nemmeno un semplice aperitivo: Tonica è qualcosa che sta nel mezzo – e forse anche un po’ oltre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’occasione per rallentare, uscire dalla bolla del digitale e incontrarsi davvero – aggiunge testualmente l’articolo online. Designer, artisti, comunicatori e creator porteranno le loro esperienze fuori dallo schermo, per condividerle dal vivo davanti a un drink, con chi ha voglia di ascoltare, confrontarsi e farsi ispirare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il format è ideato da Astudio, in collaborazione con Fotosintesi laboratorio creativo e Blinky Studio, con il supporto di realtà del territorio come Primo Tazze e Stozze, Giosport, Sea Lion Hotel e Comunica Group. Il programma 13 settembre: ospiti Giuliano e Nanni di Caffè Design, il podcast che parla di comunicazione, marketing e cultura visiva con il tono di una chiacchiera tra amici – precisa il comunicato. 4 ottobre: incontro con Andrea Antoni, noto come @stailuan, autore del progetto cult Cose Brutte Impaginate Belle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 25 ottobre: protagonista Giusy Caso, alias @socialmediamannaggia, social media strategist con una visione ironica e profondamente umana della comunicazione digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. 29 novembre: workshop di collage con Franz Samsa di Oltre Collage, un laboratorio pratico con aperitivo finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tonica è un invito a fermarsi, a dare valore alle idee e alle relazioni: ogni appuntamento è pensato per chi lavora nel mondo creativo, per chi cerca ispirazione, per chi ama ascoltare storie ben raccontate o semplicemente desidera passare un pomeriggio diverso dal solito – riporta testualmente l’articolo online. Location: Ferri Ville – Corso Umberto I, 463 – Montesilvano (PE) Biglietti: disponibili su Eventbrite e sul sito www.sonoastudio – recita il testo pubblicato online. it/tonica Contatti: hey@sonoastudio – recita il testo pubblicato online. it

