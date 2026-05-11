Eventi: ultime news, Torna a Chieti “Il Palio de lu Ricchiappe”

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Le vie di Chieti tornano ad animarsi con uno degli appuntamenti più originali e attesi del calendario cittadino: lunedì 11 maggio 2026 andrà in scena la VI edizione de “Il Palio de lu Ricchiappe”, la manifestazione organizzata dall’associazione ScopriTeate che unisce folklore, ironia, competizione e identità popolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire dalle 16:00, la città sarà attraversata da un grande corteo storico fatto di colori, costumi tradizionali, bandiere ed esibizioni spettacolari che accompagneranno l’apertura ufficiale dell’evento – Il percorso del Palio attraverserà alcune delle strade più rappresentative del centro storico, da Piazzale Sant’Anna fino alla scenografica Piazza San Giustino, che quest’anno ospiterà gli arrivi delle gare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i momenti più attesi della giornata ci saranno le competizioni delle categorie Under e Over, curate dalla ASD Runners Chieti e dalla Polisportiva Tethys Chieti, con i partecipanti pronti a contendersi il celebre trofeo in una gara diventata ormai simbolo di festa e partecipazione cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Ad accompagnare il Palio saranno il Pater e la Mater dell’edizione 2026, Assunta Menna e Cesidio Di Masso, incaricati di portare il trofeo realizzato dall’artista teatina Arianna Leardi, mentre il Governatore del Palio, Fausto Napoli-Barattucci, darà ufficialmente il via alla manifestazione – Il programma prevede anche: esibizioni degli Sbandieratori di Bucchianico; presentazioni e intrattenimento; racconti dedicati alla storica “Carriera” teatina; premiazione finale del Quarto vincitore e consegna del Palio – Con il suo spirito popolare e goliardico, “Il Palio de lu Ricchiappe” si conferma un evento capace di coinvolgere tutta la città, trasformando il centro storico in un grande spazio di festa condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. Data: 11 maggio 2026 Luogo: Chieti (CH) – da Piazzale Sant’Anna a Piazza San Giustino Orario: dalle 16:00 Ingresso libero

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it