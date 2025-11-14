- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Eventi e Cultura

Eventi: ultime news, Torna “La Pintica dei Libri”: al via la terza edizione della rassegna letteraria a Giulianova

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Torna a Giulianova (TE) la rassegna “La Pintica dei Libri”, giunta alla sua terza edizione, organizzata dalla Compagnia dei Merli Bianchi con la direzione artistica di Valeria Di Felice e Laura Margherita Di Marco, in collaborazione con Di Felice Edizioni e Auser Giulianova – Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 18.30, prenderà il via il primo incontro nella sede della Compagnia dei Merli Bianchi, in via Marconi 21, con la presentazione del volume “Essere un runner in qualche modo” di Alberto Rossetti e Matteo Girardi (Città Nuova Edizioni). Il libro indaga le motivazioni di chi sceglie la corsa come pratica personale e quotidiana: abitudini, aspirazioni, ossessioni e significati più profondi che si celano dietro al gesto apparentemente semplice del correre – si apprende dalla nota stampa. Un viaggio tra disciplina e libertà, che invita a riflettere su come la corsa possa diventare uno spazio di consapevolezza e trasformazione – Durante l’incontro sarà presente Matteo Girardi, che dialogherà con Leandro Di Donato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le letture saranno a cura di Laura Margherita Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. Gli incontri successivi si terranno: Giovedì 27 novembre 2025 con Il posto dove stare di Elena Malta (Costa Edizioni) Giovedì 11 dicembre 2025 con Per amore di Grete di Patrizia Di Donato (Readaction Edizioni) 📍 Luogo: La Pintica – Bottega delle Arti dei Merli Bianchi, via Marconi 21, Giulianova Lido (TE) 📞 Prenotazioni: 340 6072621

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

