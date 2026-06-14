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Eventi e Cultura

Eventi: ultime news, Tortoreto Greendays 2026

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Visite in aziende agricole, degustazioni di prodotti locali, passeggiate nel borgo, momenti conviviali dedicati a vino e olio, tra storia, tradizioni e benessere, dalla terra con amore – Con l’arrivo dell’estate, torna il nuovo appuntamento con Tortoreto Greendays, l’evento diffuso sulle Colline Teramane grazie al quale l’anima più autentica del territorio abruzzese si racconta in modo lento e consapevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da mercoledì 10 giugno a venerdì 11 settembre, in programma 21 esperienze uniche tutte da vivere all’insegna dell’ascolto e della partecipazione attiva, ritrovando il contatto con la natura nella consapevolezza di essere immersi in un luogo speciale, premiato da ben otto anni con il prestigioso riconoscimento della Spiga Verde conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education, la stessa che assegna le Bandiere Blu) in collaborazione con Confagricoltura ai comuni rurali più virtuosi d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Tra le novità di questa edizione 2026, dal 4 al 6 luglio il centro storico di Tortoreto si animerà per il festival Cerasum dedicato al Cerasuolo d’Abruzzo, il vino più identitario della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In programma anche una pedalata cicloturistica alla scoperta della Tortoreto verde, musica e sapori nell’uliveto, calici al tramonto e lavorazioni casearie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di seguito riportiamo il programma completo della manifestazione, disponibile anche sulla pagina facebook di Tortoreto Greendays 2026. Nei prossimi giorni si apriranno le prenotazioni dei singoli appuntamenti sulla piattaforma Eventbrite alla pagina dedicata accessibile QUI.

Secondo quanto riferito in un comunicato, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 02, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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