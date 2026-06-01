Eventi: ultime news, Transumanza dei cavalli al Voltigno a Carpineto della Nora (PE)

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Martedì 2 giugno 2026 appuntamento a Carpineto della Nora (PE) per vivere una delle esperienze più autentiche dell’Abruzzo: la Transumanza dei cavalli al Voltigno, tra antichi sentieri pastorali, pascoli d’altura e tradizioni che resistono nel tempo – recita il testo pubblicato online. L’evento accompagnerà i partecipanti lungo il cammino dei cavalli in transumanza attraverso il suggestivo altopiano del Voltigno, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. Un’esperienza immersiva fatta di silenzi, natura incontaminata e ritmi lenti, dove il suono degli zoccoli e il respiro degli animali diventano parte integrante del paesaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine del percorso è previsto il tradizionale “sdijuno con i pastori”, momento conviviale dedicato ai sapori e ai racconti della montagna abruzzese: pane casereccio, pecorino, salumi tradizionali e vino locale accompagneranno storie di transumanza e vita pastorale – si apprende dalla nota stampa. Più che un semplice evento, la transumanza al Voltigno rappresenta un viaggio dentro la memoria e l’identità dell’Abruzzo, un’occasione per rallentare e ritrovare un legame autentico con la terra e le sue tradizioni – Data: Martedì 2 giugno 2026 Luogo: Carpineto della Nora (PE) – Voltigno Programma: • 08:00 Ritrovo a Carpineto della Nora • 08:30 Arrivo dei transumanti e colazione salata • 09:00 Inizio della transumanza • 12:30 Sdijuno con i pastori Quote partecipazione: • Adulti: 40 euro • Ragazzi: 20 euro • Bambini: 10 euro Prenotazione obbligatoria Info e prenotazioni: 085 8278444 Sito web: www.wolftour.it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it