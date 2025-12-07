Eventi: ultime news, Treni dei Mercatini di Natale sulla Ferrovia dei Parchi

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Da sabato 22 novembre a domenica 21 dicembre 2025 tornano i Treni dei Mercatini di Natale, l’esperienza invernale più attesa della Ferrovia dei Parchi, organizzata da Pallenium Tourism in collaborazione con Fondazione FS Italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un viaggio tra paesaggi innevati, borghi illuminati e profumi di vin brulè, artigianato e prodotti tipici, a bordo dei treni storici che collegano l’Abruzzo e il cuore dell’Appennino centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vendite aperte per tutte le partenze fino al 21 dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente online sul sito ufficiale: www.ferroviadeiparchi.it/treni-dei-mercatini-di-natale Le vendite per le partenze successive, da venerdì 26 dicembre a martedì 6 gennaio 2026, saranno aperte prossimamente –

