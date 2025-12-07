- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi: ultime news, Treni dei Mercatini di Natale sulla Ferrovia dei Parchi
Eventi e Cultura

Eventi: ultime news, Treni dei Mercatini di Natale sulla Ferrovia dei Parchi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Da sabato 22 novembre a domenica 21 dicembre 2025 tornano i Treni dei Mercatini di Natale, l’esperienza invernale più attesa della Ferrovia dei Parchi, organizzata da Pallenium Tourism in collaborazione con Fondazione FS Italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un viaggio tra paesaggi innevati, borghi illuminati e profumi di vin brulè, artigianato e prodotti tipici, a bordo dei treni storici che collegano l’Abruzzo e il cuore dell’Appennino centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 🎟 Vendite aperte per tutte le partenze fino al 21 dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente online sul sito ufficiale: 👉 www.ferroviadeiparchi.it/treni-dei-mercatini-di-natale Le vendite per le partenze successive, da venerdì 26 dicembre a martedì 6 gennaio 2026, saranno aperte prossimamente –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 02, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it