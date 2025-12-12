Eventi, ultime: Racconti d’Inverno a Orsogna (CH): sette domeniche di teatro per tutta la famiglia

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Il Teatro Comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna (CH) torna ad accogliere bambini e genitori con la nuova edizione di “Racconti d’Inverno 2025/2026 – A teatro con mamma e papà”, rassegna firmata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 23 novembre 2025 al 15 marzo 2026, sette spettacoli dedicati all’immaginazione, alla fiaba e al sogno animeranno le domeniche pomeriggio, con compagnie professionali provenienti da tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Si parte con “Ulisse quante bugie mi disse” dell’Abeliano Teatro di Bari, per poi proseguire con “Cenerentola” del Teatro Verde di Roma e “La Befana vien di notte” de La Mansarda Teatro dell’Orco – recita il testo pubblicato online. A seguire “La Sirenetta” del Teatro dei Navigli, “Direttori d’Orchestra” del Teatro Potlach, “Moby Dick” dei Guardiani dell’Oca e infine “Hansel e Gretel” del Molino D’Arte di Matera – si apprende dal portale web ufficiale. Un cartellone che unisce divertimento, emozione e qualità artistica, pensato per avvicinare i più piccoli al teatro e regalare alle famiglie un’occasione di condivisione culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal 23 novembre 2025 al 15 marzo 2026 – ore 17:00 Teatro Comunale “Camillo De Nardis”, Orsogna (CH) Abbonamento 50 € – Singolo spettacolo 8 € Biglietti online su www.ciaotickets.com Info e prenotazioni: 334 6652279 (anche WhatsApp)

