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HomeEventi e CulturaEventi, ultime: Rassegna “Art e Cinema” al MU.SP.A.C. di L’Aquila
Eventi e Cultura

Eventi, ultime: Rassegna “Art e Cinema” al MU.SP.A.C. di L’Aquila

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A L’Aquila prosegue la rassegna “Art e Cinema”, promossa dalla multimediateca del MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea, all’interno del progetto “Costruire Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. 41 anni d’arte all’Aquila”, inserito nel programma di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Un percorso che mette in dialogo arti visive e cinema, esplorando linguaggi espressivi diversi ma complementari, capaci di raccontare il presente e le sue trasformazioni – precisa il comunicato. Il filo conduttore degli appuntamenti di aprile è la street art, linguaggio urbano e contemporaneo che ha rivoluzionato il modo di concepire lo spazio pubblico, trasformandolo in strumento di espressione e riflessione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tre serate dedicate a figure iconiche dell’arte contemporanea, tra cinema, documentario e racconto biografico – Il programma 📅 Lunedì 27 aprile 2026 – ore 18:00 🎬 “Basquiat” di Julian Schnabel (1996) Un ritratto intenso di Jean-Michel Basquiat, tra genialità, fragilità e cultura underground newyorkese – si apprende dalla nota stampa. 📅 Mercoledì 29 aprile 2026 – ore 18:00 🎬 “L’Universo di Keith Haring” di Christina Clausen (2007) Un viaggio tra arte, attivismo e cultura pop, alla scoperta di uno degli artisti più riconoscibili della street art. 📅 Giovedì 30 aprile 2026 – ore 18:00 🎬 “L’uomo che rubò Banksy” di Marco Proserpio (2018) Un racconto provocatorio sul rapporto tra arte urbana e mercato globale – si apprende dalla nota stampa. 📍 Luogo: MU.SP.A.C. – Piazza d’Arti (via P. Ficara), L’Aquila 📅 Date: 27, 29 e 30 aprile 2026 ⏰ Orario: 18:00 ℹ Info: www.muspac.com – 349 6365670

In base all’ultima nota diramata, oggi, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 11, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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