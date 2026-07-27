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Eventi e Cultura

Eventi, ultime: Rassegna estiva del Teatro Tosti | Ortona (CH)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A Ortona (CH) torna la rassegna estiva del Teatro Tosti, con un calendario di appuntamenti tra visite guidate, musica, teatro, presentazioni di libri, mostre fotografiche e aperitivi in terrazza – viene evidenziato sul sito web. La programmazione si sviluppa tra luglio e agosto negli spazi del teatro, con eventi sulla terrazza, nella Sala Grande e nel foyer. Tra gli appuntamenti sono previste anche visite guidate con animazione musicale e degustazione di dolci tipici, a ingresso gratuito, nelle date del 9, 13, 23 e 30 luglio, 6 e 20 agosto, alle 19:30, per un massimo di 20 persone per gruppo – recita il testo pubblicato online. Il cartellone comprende concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali e appuntamenti speciali, tra cui Duo Chaushian / De Maria, Operetta Mon Amour, la mostra fotografica di Christian Bruni e La Traviata di Giuseppe Verdi, a cura di Molise Vocal Academy. 📅 Periodo: luglio e agosto 2026 📍 Luogo: Teatro Tosti, Ortona (CH) 🎭 Eventi: visite guidate, musica, teatro, libri, mostre e aperitivi in terrazza 🕢 Visite guidate: 9, 13, 23, 30 luglio; 6 e 20 agosto, ore 19:30 🎟 Biglietti: botteghino del Teatro Tosti e circuito Ciaotickets ☎ Info e prenotazioni: 085 4212125 – 328 7647587 – WhatsApp 334 1543833 🔗 Sito: teatrotosti.it 🔗 Pagina Facebook: Teatro F.P. Tosti Ortona

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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