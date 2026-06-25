Eventi, ultime: Rassegna Organistica VI edizione a Sulmona (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:A Sulmona (AQ) torna la Rassegna Organistica, giunta alla VI edizione, con tre appuntamenti dedicati all’organo e alle sue possibilità espressive, tra repertorio sacro, musica cameristica e dialoghi con strumenti diversi – precisa il comunicato. La rassegna, a cura del direttore artistico M° Gaetano Di Bacco, si svolgerà nella Chiesa della SS. Annunziata di Sulmona (AQ), con concerti in programma venerdì 12 giugno, giovedì 18 giugno e giovedì 25 giugno, sempre alle ore 18:00 e con ingresso libero – La cornice barocca del Complesso Monumentale della SS. Annunziata, uno dei luoghi più conosciuti della città di Ovidio, ospiterà tre serate pensate per valorizzare l’organo non solo come strumento solistico, ma anche in dialogo con altri strumenti e con diverse forme del repertorio musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La rassegna si aprirà venerdì 12 giugno, alle ore 18:00, con “Suggestioni Musicali Europee”, concerto che vedrà protagonisti Giuseppe Nese al flauto, Christian Pio Nese al flauto ottavino e Giovanni Petrone all’organo – Il programma attraverserà pagine di Anna Bon, H. A. Stamm, C. P. E. Bach, Johann Quantz, Niccolò Paganini e Antonio Vivaldi – aggiunge la nota pubblicata. Il secondo appuntamento, giovedì 18 giugno, proporrà l’incontro tra tromba e organo, con Fabiano Maniero, prima tromba stabile dell’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, e l’organista Silvio Celeghin. In programma musiche di Haendel, Albinoni, Bach, Vivaldi, Verdi, Piazzolla ed Ennio Morricone – La chiusura è prevista giovedì 25 giugno con un abbinamento insolito e affascinante: mandolino e organo – recita il testo pubblicato online. Protagonisti saranno Marco Giacintucci e Maria Gabriella Ciaffarini, con il programma “L’amoroso in scena: il mandolino, l’organo e la teatralità nella musica napoletana settecentesca”, dedicato a compositori come Nicola Conforto, Nicolò Piccinni, Gregorio Sciroli, Tommaso Giordani, Emanuele Barbella e Domenico Cimarosa – La Rassegna Organistica conferma così la volontà di offrire al pubblico un percorso musicale raffinato e accessibile, capace di far riscoprire uno strumento centrale nella storia della musica e di valorizzarlo in combinazioni timbriche sempre nuove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Date: venerdì 12 giugno, giovedì 18 giugno e giovedì 25 giugno Orario: ore 18:00 Luogo: Chiesa della SS. Annunziata, Sulmona (AQ) Ingresso: libero Info: 0864 212207 – stampacameratamusic@gmail.com

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 02, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it