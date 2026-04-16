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Eventi, ultime: Riapertura della Chiesa-Teatro San Filippo a L’Aquila

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Ecco il testo aggiornato nei tuoi standard, con le integrazioni inserite in modo fluido 👇 Riapertura della Chiesa-Teatro San Filippo a L’Aquila A L’Aquila riapre alla città la Chiesa-Teatro San Filippo, uno degli spazi più suggestivi del centro storico, dopo un lungo e importante intervento di restauro che ne ha restituito valore e funzionalità. L’inaugurazione è in programma venerdì 17 aprile 2026. Edificato nel Seicento e caratterizzato da una particolare configurazione urbana, con la piazza che si piega verso la facciata incompiuta, il San Filippo rappresenta un unicum nel panorama architettonico aquilano, capace di unire identità religiosa e vocazione teatrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gravemente danneggiato dal sisma del 2009, l’edificio è stato oggetto di un complesso lavoro di consolidamento strutturale e miglioramento sismico, accompagnato dal restauro degli apparati decorativi, tra affreschi e stucchi, e da un’attenta rifunzionalizzazione degli spazi – Il restauro è stato condotto dall’ex Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo, in collaborazione con la Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila-Teramo, in un intervento che ha saputo coniugare conservazione e innovazione – Tra gli elementi più significativi, un sistema che consente di nascondere le strutture sceniche quando non utilizzate, restituendo pienamente la volumetria originaria dell’edificio, e una scala in vetro che collega i livelli superiori nel rispetto dell’equilibrio tra antico e contemporaneo – recita il testo pubblicato online. Il restauro è stato reso possibile anche grazie ai fondi raccolti con il progetto “Domani 21/04.09 – Artisti uniti per l’Abruzzo”, insieme a finanziamenti pubblici, in un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni – Con la riapertura, la Chiesa-Teatro San Filippo torna a essere non solo un monumento, ma un luogo vivo, destinato ad accogliere nuovamente spettacoli, eventi e attività culturali, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Aquila come centro di produzione e fruizione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 📍 Luogo: Chiesa-Teatro San Filippo, L’Aquila 📅 Data inaugurazione: 17 aprile 2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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