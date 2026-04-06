Evento “Abbracci in movimento” a Collecorvino (PE)

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:A Collecorvino (PE), negli spazi della Masseria Casamarte, arriva “Abbracci in movimento”, una giornata dedicata alla solidarietà, al tango e alla cultura, nel segno dell’incontro e della condivisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, organizzato dall’associazione L’Oltre Tango, nasce con l’obiettivo di promuovere la tangoterapia come strumento di benessere e inclusione, sostenendo al tempo stesso le attività rivolte a persone con fragilità fisiche, cognitive e psicologiche – si apprende dalla nota stampa. Un’intera giornata tra milonga, incontri culturali, performance e momenti conviviali, pensata per coinvolgere il pubblico in un’esperienza che unisce arte, movimento e relazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma si apre al mattino con uno stage di milonga guidato dai campioni italiani Roberto Nicchiotti e Francesca Panella, seguito da una milonga solidale no-stop fino alla sera, arricchita da momenti musicali dal vivo e interventi dedicati alla cultura del tango – aggiunge testualmente l’articolo online. Non mancheranno spazi di approfondimento con presentazioni di libri, letture poetiche, esposizioni artistiche e momenti esperienziali di tangoterapia, oltre a occasioni di convivialità tra pranzo su prenotazione e degustazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un appuntamento che unisce leggerezza e impegno sociale, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino una pratica capace di lavorare su corpo, mente e relazione – Appuntamento domenica 19 aprile 2026, dalle 10:30 alle 20:00. Data: 19 aprile 2026 Orario: 10:30 – 20:00 Luogo: Masseria Casamarte, Collecorvino (PE) Ingresso: €20 (attività e milonga) Lunch: €10 su prenotazione Info e iscrizioni: 339 6865557 – 329 9645810

Lo riporta una nota diffusa, nella serata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it