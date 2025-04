Evento alla Camera dei Deputati, Pestilli (CPO) premiata da Medea

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 15 aprile – La presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rosa Pestilli ha partecipato alla conferenza “NUOVE SFIDE PER L’UMANITA’ TRA MONDO REALE E DIMENSIONE CYBER” organizzata da Medea Odv, in collaborazione con la Camera dei Deputati e l’Università Tor Vergata, che si è svolto questa mattina a Roma, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari – aggiunge la nota pubblicata. Al termine dell’incontro si è tenuta una cerimonia nel corso della quale sono stati consegnati dei riconoscimenti nazionali a personalità ed enti, designati da Medea, e valutati da un’apposita Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche Rosa Pestilli, che durante il convegno è intervenuta come relatrice sul tema “I diritti delle generazioni future: un impegno di oggi per il mondo di domani” e il cui contributo sarà pubblicato sul sito della Camera, ha ricevuto un encomio per essersi distinta nell’ambito della comunità di appartenenza come “eccellenza” per le attività portate avanti in questi anni – precisa la nota online. “Un riconoscimento che ricevo con orgoglio e per il quale ringrazio Francesco Longobardi di Medea – si apprende dal portale web ufficiale. Questo rappresenta per me un ulteriore motivo di responsabilità per continuare a lavorare con impegno e dedizione nel sociale, come ormai faccio da oltre 20 anni – Tutti gli attori coinvolti hanno il dovere di adoperarsi, quotidianamente, perché abbiamo la possibilità di costruire un futuro in cui salute, ambiente, sicurezza, informazione e realtà siano pilastri solidi per le nuove generazioni – Ma per farlo, dobbiamo agire ora – si apprende dal portale web ufficiale. Il futuro è nelle nostre mani – precisa il comunicato. Voglio complimentarmi infine con tutti i premiati abruzzesi presenti oggi a Roma e in particolare con l’avvocato Amelide Francia per il suo impegno costante in provincia di Teramo”. E’ quanto ha dichiarato Rosa Pestilli al termine della cerimonia – viene evidenziato sul sito web.

