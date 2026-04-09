Evento CPO e USR su educazione scolastica: presente sottosegretario istruzione, Frassinetti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 aprile 2026 – 13:33- Il prossimo 16 aprile, dalle ore 9, il Castello Orsini di Avezzano ospiterà una delle tappe più significative del programma “On the Road”. L’evento, intitolato “L’Educazione Finanziaria”, nasce dalla sinergia istituzionale tra la Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), con l’obiettivo di dotare le nuove generazioni degli strumenti necessari per una cittadinanza attiva, consapevole e libera – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria del sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.Un Patto per il Futuro: la Partnership con l’ENM. La mattinata segnerà un punto di svolta fondamentale per l’offerta formativa regionale: sarà infatti annunciata una partnership con l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM). Questa collaborazione darà vita a una progettualità comune sull’educazione finanziaria e l’autoimprenditorialità che partirà dall’anno scolastico 2026/2027. L’Abruzzo si candida così a diventare un laboratorio di riferimento, sperimentando un modello educativo capace di trasformare le idee dei giovani in progetti di vita concreti – precisa la nota online. “L’educazione finanziaria non è solo una competenza tecnica, è uno strumento di libertà e di pari opportunità, – dichiara la presidente della CPO Abruzzo, Rosa Pestilli – Insieme al direttore generale dell’USR, Massimiliano Nardocci, vogliamo che i nostri studenti abbiano il coraggio di essere architetti del proprio domani – Grazie alla presenza del sottosegretario Frassinetti e alla competenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito, offriamo ai ragazzi una visione concreta: la possibilità di restare nella nostra terra, trasformando le proprie ambizioni in realtà imprenditoriali solide e certificate”.Il Programma e gli Obiettivi – precisa il comunicato. Nel corso dell’evento, i dirigenti dell’ENM illustreranno i percorsi di sostegno all’autoimprenditorialità, fornendo agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado conoscenze economiche indispensabili per orientarsi nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto punta a scardinare i divari sociali partendo proprio dai banchi di scuola, per costruire una società dove l’indipendenza economica sia un valore accessibile a tutti – aggiunge la nota pubblicata. All’incontro parteciperanno i vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti delle istituzioni locali e una delegazione di Dirigenti Scolastici e studenti del territorio, uniti nella costruzione di quel “Patto di Corresponsabilità” necessario per affrontare le sfide del futuro – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it