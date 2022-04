Ex conceria Chieti, Febbo: tempistica rispettata

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Oggi si è svolta in Regione la Conferenza dei servizi che rappresenta l’ultimo atto dell’iter burocratico – progettuale per la bonifica del sito dell’ex conceria di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Come avevo già anticipato dopo che l’Arap ha predisposto, nello scorso autunno, il progetto esecutivo, la Regione ha proceduto a un’accelerazione sul sito della zona industriale teatina affinché si arrivasse a quantificare l’importo dell’intervento che si aggira intorno ai 4 milioni di euro e che rappresenta un altro tassello importante al processo di recupero e valorizzazione delle aree industriali che questa amministrazione sta portando avanti – precisa il comunicato. Infatti, dopo il polo logistico dell’Eurospin, questo rappresenta un altro importante passo verso la rivitalizzazione di aree produttive lasciate da troppi decenni all’abbandono – riporta testualmente l’articolo online. Alla Conferenza di servizi erano presenti Regione, Provincia, Arta e chiaramente l’Arap che ha dato una spinta definitiva con la realizzazione di un progetto complesso e delicato e tutto questo anche grazie alla determinazione della Presidenza e della Direzione della stessa Agenzia regionale che sta attuando, in maniera egregia ,gli indirizzi del governo regionale e dell’Assessorato alle attività produttive avvalendosi di uno staff di tecnici e geologi esperti e competenti – precisa la nota online. Tra l’altro, la stessa area particellare è sottoposta a Zona Economica Speciale (ZES) e quindi risulta “appetibile” per investimenti futuri – aggiunge la nota pubblicata. L’unica nota dolente è rappresentata dall’assenza dell’amministrazione comunale di Chieti, a dimostrazione di una gestione ormai solo “virtuale” e social che però non è in grado di percepire i passi avanti che si stanno facendo in questo ambito e nell’area industriale teatina”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

