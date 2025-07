Ex Fea, Di Marco: Lavoriamo insieme per arrivare alla meta a vantaggio della città

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Avevo chiesto a gran voce l’anno scorso al sindaco Masci e al presidente Marsilio di agevolare l’utilizzo del sedime di cantiere dell’area ex Fea come parcheggio, un’idea piaciuta all’unanimità sia al Consiglio comunale di Pescara, con un ordine del giorno del consigliere Marco Presutti, sia al Consiglio regionale con la mia, un uso in attesa della ripresa del cantiere e della bonifica prevista per la riqualificazione della ex stazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi non sono l’unico a pensarla così, leggo dalla nota del presidente della Commissione comunale Sport, Fabrizio Rapposelli, allora rilancio: facciamolo insieme e cerchiamo di arrivare alla meta”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Senza questa possibilità, peraltro esperita in passato e con successo, la città perde la possibilità di offrire ai suoi visitatori e turisti un’area dove parcheggiare a un passo dal mare, nonché di agevolare le imprese balneari che offrono quei servizi che a Pescara servono per guadagnare la bandiera verde e quella blu – aggiunge il consigliere Pd– . Inoltre, elemento non di poco conto, fare lì dei parcheggi pur temporanei, tolgono dal degrado quell’area – viene evidenziato sul sito web. Non possiamo aspettare che si risolvano le criticità che hanno bloccato il cantiere, perché chiamano in causa troppi enti e richiedono azioni che non potranno realizzarsi in pochi giorni, specie ora: ma attuare la proposta è una scelta semplice, c’è ancora tempo utile da usare, tutto agosto e settembre, in modo da avere un altro luogo dedicato alla sosta, in una città che ha perso centinaia di parcheggi nel periodo più strategico dell’anno, senza dare servizi, anzi togliendoli”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it