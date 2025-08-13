Ex stazioni, Campitelli: La Provincia ha perso tre anni e rischia di compromettere la Via Verde

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho letto una ricostruzione piuttosto artificiosa e, in alcuni passaggi, forzata sulla delicata questione delle ex stazioni lungo la costa dei Trabocchi – precisa il comunicato. È necessario fare chiarezza, con date, numeri e proposte – Tre anni fa, la Provincia annunciava con grande enfasi di avere a disposizione i fondi necessari per acquistare le ex stazioni lungo la costa, ma di essere bloccata da un vincolo normativo imposto dalla Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho preso sul serio quella richiesta e, grazie al lavoro intenso degli uffici, abbiamo fatto ciò che era necessario: modificato la legge regionale, rimuovendo ogni alibi e offrendo alla Provincia la concreta possibilità di procedere con l’acquisto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il risultato? Nessuna azione, nessun passo avanti – aggiunge la nota pubblicata. Da quel momento, l’unica cosa arrivata dalla Provincia sono state critiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nessuna proposta, nessun progetto, nessun impegno reale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo, la Via Verde — uno dei progetti più importanti per lo sviluppo turistico e sostenibile dell’Abruzzo — rischia di trasformarsi in un’occasione sprecata – viene evidenziato sul sito web. E non per colpa di altri – precisa il comunicato. Ci troviamo di fronte a una totale assenza di visione strategica – si legge sul sito web ufficiale. L’emendamento che avevo proposto, pensato per tutelare maggiormente il turismo, offrire più servizi a turisti e famiglie e rafforzare l’economia locale, ha suscitato critiche strumentali – Eppure, mirava proprio a colmare le lacune della Provincia e di alcune amministrazioni comunali, a partire da una pianificazione seria e organica dell’intera costa dei Trabocchi – precisa la nota online. Come se non bastasse, la Provincia ha speso quasi 300.000 euro per una relazione di appena 11 pagine, che avrebbe dovuto indicare cosa fare delle ex stazioni – precisa il comunicato. Soldi pubblici bruciati per un documento che non ha prodotto alcun effetto concreto – aggiunge testualmente l’articolo online. Chi oggi lancia accuse dovrebbe prima guardare alle proprie responsabilità. Noi abbiamo fatto il nostro dovere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora spetta alla Provincia dimostrare di essere all’altezza di questa sfida – Non possiamo permetterci di giocare con il futuro di un territorio che merita ben altro”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’urbanistica, Nicola Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

