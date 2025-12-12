Export Abruzzo vola: +8,9% nei primi nove mesi

ABRUZZO. L’export regionale continua a mostrare segnali di crescita. Secondo i dati richiamati dal presidente della Regione Marco Marsilio, nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni abruzzesi sono aumentate dell’8,9%, un ritmo quasi triplo rispetto alla media nazionale, che si attesterebbe intorno al +3,6%. Numeri che, nelle intenzioni del governatore, fotografano un sistema produttivo in buona salute nonostante il contesto internazionale complesso.

A trainare la crescita sono in particolare due comparti: agroalimentare e chimico-farmaceutico. Il primo conferma la capacità delle imprese abruzzesi di valorizzare sui mercati esteri le produzioni tipiche e le filiere di qualità, mentre il secondo si conferma uno dei settori più dinamici, con aziende che hanno consolidato la propria presenza fuori dai confini nazionali.

Marsilio sottolinea come questi risultati arrivino in una fase segnata da incertezze legate ai dazi statunitensi e, più in generale, dalle tensioni sul commercio internazionale. In questo quadro, la capacità di tenuta e di ulteriore sviluppo delle esportazioni viene interpretata come un segnale di competitività delle imprese regionali, che sono riuscite a presidiare mercati già consolidati e ad aprirne di nuovi.

Secondo il presidente, le performance dell’export confermano la validità delle scelte fatte sul versante delle politiche industriali e dell’internazionalizzazione, con strumenti di sostegno rivolti in particolare alle piccole e medie imprese. L’obiettivo dichiarato è consolidare questa tendenza, accompagnando le aziende nella partecipazione a fiere, missioni commerciali e percorsi di innovazione e digitalizzazione.

Marsilio definisce i numeri dei primi nove mesi del 2025 come la prova della «solidità e competitività del nostro sistema produttivo», ribadendo l’intenzione di proseguire su una linea di lavoro che metta al centro export, attrazione di investimenti e rafforzamento delle filiere strategiche. In attesa dei dati di fine anno, la fotografia attuale indica dunque un Abruzzo che prova a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri puntando su qualità, specializzazione e continuità delle relazioni commerciali.