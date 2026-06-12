Export, Verrecchia: In Abruzzo performance superiori alla media nazionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 giugno 2026 – 15:27- “I dati Istat relativi al primo trimestre del 2026 certificano in maniera inequivocabile la straordinaria capacità competitiva dell’Abruzzo sui mercati internazionali e confermano il ruolo sempre più centrale della provincia aquilana come motore della crescita economica regionale”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “L’export abruzzese – commenta – continua a registrare performance superiori alla media nazionale, collocando la nostra regione tra quelle che crescono maggiormente nelle esportazioni – precisa la nota online. Un risultato che trova nel polo farmaceutico aquilano il suo principale protagonista – Le grandi realtà produttive presenti nel territorio provinciale stanno contribuendo in maniera decisiva a rafforzare la presenza dell’Abruzzo sui mercati esteri, generando valore, occupazione qualificata e nuove opportunità di sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Parliamo di un comparto strategico che sta consentendo alla provincia di L’Aquila di assumere un ruolo sempre più rilevante nello scenario economico nazionale e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi – prosegue Verrecchia – il volume complessivo delle esportazioni provinciali supera i 3 miliardi di euro, un dato di assoluto rilievo che pone il nostro territorio ai vertici del Mezzogiorno e consente di superare i risultati di molte altre regioni del Sud Italia – si legge sul sito web ufficiale. Accanto al farmaceutico continua a crescere anche il settore agroalimentare abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Le produzioni di qualità, infatti, rappresentano un altro pilastro fondamentale della nostra economia – Le imprese del settore stanno conquistando quote sempre più importanti sui mercati esteri, grazie all’eccellenza delle produzioni, alla capacità di innovazione e alla valorizzazione delle nostre tradizioni – aggiunge la nota pubblicata. È la dimostrazione che l’Abruzzo sa esportare qualità, identità e valore aggiunto”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia, inoltre, come i risultati raggiunti siano il frutto di una strategia precisa portata avanti dalla Giunta regionale guidata dal presidente,Marco Marsilio – “Numeri che premiano il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione Marsilio per sostenere gli investimenti produttivi, favorire l’internazionalizzazione delle imprese e creare condizioni favorevoli alla crescita – si legge sul sito web ufficiale. La direzione è quella giusta ma occorre proseguire con ancora maggiore determinazione – Per consolidare questa fase positiva e trasformarla in sviluppo strutturale – argomenta l’esponente FdI – sarà fondamentale rafforzare ulteriormente le infrastrutture materiali e digitali, migliorare i collegamenti logistici, sostenere gli investimenti tecnologici e accompagnare le imprese nei processi di innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono obiettivi che rientrano pienamente nella visione strategica della Giunta Marsilio, che punta a rendere l’Abruzzo sempre più attrattivo e competitivo – Finalmente la provincia aquilana torna a far sentire con forza il proprio peso nell’economia regionale e nazionale, guidando una delle dinamiche più importanti per la crescita: quella delle esportazioni – precisa la nota online. È un risultato che deve renderci orgogliosi, ma soprattutto deve spingerci a guardare avanti con ambizione, continuando a investire su innovazione, impresa e sviluppo”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it