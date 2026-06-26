F1 austria: Mercedes in testa, Hamilton quinto

La notizia delle prove libere F1 in Austria è al centro dell’attenzione online, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca. Le Mercedes si confermano protagoniste con Antonelli che vola nelle libere 1, mentre Hamilton si piazza al quinto posto. Un inizio di weekend che promette spettacolo e colpi di scena sul circuito austriaco.

Le performance delle monoposto del team tedesco sono sempre molto attese e seguite dagli appassionati di Formula 1, che scrutano ogni dettaglio per cercare di anticipare le possibili evoluzioni della gara. L’attesa per il Gran Premio d’Austria si fa sempre più elettrizzante, con i fan pronti a sostenere i propri piloti preferiti e a seguire ogni aggiornamento in tempo reale.

Per restare aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi delle prove libere e del weekend di gara, vi invitiamo a approfondire online, consultando fonti autorevoli e aggiornate. Continuate a seguire le emozioni della Formula 1 e a vivere appieno l’adrenalina delle competizioni automobilistiche più seguite al mondo.